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У Польщі будуть давати кредити на житло під 2% річних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 бер, 2023 12:29
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Польщі у вівторок, 14 березня, затвердив законопроєкт, що передбачає видачу іпотечних кредитів під 2% річних. Такі кредити будуть доступними також для іноземців, які підтвердять свою кредитоспроможність.
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