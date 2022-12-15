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БЕБ викрило відому службу таксі
на несплаті 52 мільйонів...

БЕБ викрило відому службу таксі на несплаті 52 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:04

БЕБ викрило відому службу таксі на несплаті 52 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі.

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БЕБ викрило відому службу таксі на несплаті 52 мільйонів податку
R2
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хана эстонским товарищам
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:55

БЕБ, колишні податкові міліціонери, так, для преси попрацювали, Гетманцев визнав їх своїм не вдалим проектом! Як зазвичай у суді, якщо дійде до суду, всі факти виявляться не дослідженими! )))
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 08:21

  Долар по 4 грн написав:БЕБ, колишні податкові міліціонери, так, для преси попрацювали, Гетманцев визнав їх своїм не вдалим проектом! Як зазвичай у суді, якщо дійде до суду, всі факти виявляться не дослідженими! )))

кто же эти факты не сумел или не захотел, или захотел но не исследовать :mrgreen:
nekefer
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Модератори: Ірина_, Модератор

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