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БЕБ викрило відому службу таксі на несплаті 52 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:04
Пропонуємо до обговорення:
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:04
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:55
БЕБ, колишні податкові міліціонери, так, для преси попрацювали, Гетманцев визнав їх своїм не вдалим проектом! Як зазвичай у суді, якщо дійде до суду, всі факти виявляться не дослідженими! )))
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