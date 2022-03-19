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Чи потрібен дозвіл, щоб знести
будівлю на своїй ділянці...

Чи потрібен дозвіл, щоб знести будівлю на своїй ділянці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:55

Чи потрібен дозвіл, щоб знести будівлю на своїй ділянці...

Пропонуємо до обговорення:
Знесення і демонтаж будівель та споруд без подальшого будівництва, які не є підготовчими роботами, та без порушення експлуатаційної придатності інших будівель і споруд не потребує дозволу.

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Чи потрібен дозвіл, щоб знести будівлю на своїй ділянці в приватному секторі
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:55

Тобто я, на своїй приватизованій землі / у власному дворі / не маю права щось побудувати без дозволу?!? А де ж недоторканність приватної власності?
reznikviktor59
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