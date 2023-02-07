Понад 1,27 млн грн виплатила СГ «ТАС» за пошкоджений в ДТП Mercedes
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Понад 1,27 млн грн виплатила СГ «ТАС» за пошкоджений в ДТП Mercedes
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Додано: Суб 25 бер, 2023 10:53
Понад 1,27 млн грн виплатила СГ «ТАС» за пошкоджений в...
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Понад 1,27 млн грн виплатила СГ «ТАС» за пошкоджений в ДТП Mercedes
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:53
Для восстановления экономики очень важны "зёрна роста" - высококвалифицированные специалисты в своей области. Не все они работают на тех предприятиях, которые могут забронировать своих специалистов от мобилизации. Но в рыночной экономике есть единый критерий эффективности специалиста - его заработная плата. Чтобы их сохранить для восстановления экономики предлагаю бронь предоставить работникам всех отраслей производства и видов собственности с зарплатой выше 80000 грн/мес за прошлый квартал по даным налоговых служб (цифры пусть уточняют экономисты, статисты и пр. - 80 000, 100000, 120000).
Их будет немного, но они потащат за собой, научат десятки других.
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