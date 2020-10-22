Експерти розповіли, які з кросоверів вирізняються довговічними двигунами.
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ТОП-15 кросоверів із \"вічними двигунами\"
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Додано: Нед 26 бер, 2023 20:40
ТОП-15 кросоверів із "вічними двигунами"
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ТОП-15 кросоверів із \"вічними двигунами\"
Додано: Нед 26 бер, 2023 20:41
Це про двигуни, чи моделі. А, то шо у цих моделей дофіга двигунів і не всі з них надійні, по пофіг?
Додано: Нед 26 бер, 2023 21:00
Re: ТОП-15 кросоверів із "вічними двигунами"
Статтю писала людина, абсолютно не маюча розуміння. Ці моделі випускаються з різними двигунами, і не всі надійні. Де які і 180 тисяч не проїдуть
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