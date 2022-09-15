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Пенсія у 100 тисяч гривень:
у ПФУ розповіли, хто з...

Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:47

Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з...

Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійному фонді України оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.

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Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:47

Яка ганьба...
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