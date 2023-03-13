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ОП не планує терміново
націоналізовувати Сенс Банк

ОП не планує терміново націоналізовувати Сенс Банк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:37

ОП не планує терміново націоналізовувати Сенс Банк

Пропонуємо до обговорення:
Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма запевнив, що в Офісі Президента не планують терміново націоналізовувати Сенс Банк.

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ОП не планує терміново націоналізовувати Сенс Банк
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:05

Re: ОП не планує терміново націоналізовувати Сенс Банк

А нетерміново планують?
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:27

Re: ОП не планує терміново націоналізовувати Сенс Банк

значит уже скоро
cohan
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