Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма запевнив, що в Офісі Президента не планують терміново націоналізовувати Сенс Банк.
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ОП не планує терміново націоналізовувати Сенс Банк
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Додано: Вів 28 бер, 2023 14:37
ОП не планує терміново націоналізовувати Сенс Банк
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ОП не планує терміново націоналізовувати Сенс Банк
Додано: Вів 28 бер, 2023 19:05
Re: ОП не планує терміново націоналізовувати Сенс Банк
А нетерміново планують?
Додано: Вів 28 бер, 2023 19:27
Re: ОП не планує терміново націоналізовувати Сенс Банк
значит уже скоро
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