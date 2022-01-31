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Найпопулярнішу пам'ятку Італії
зроблять платною для туристів

Найпопулярнішу пам'ятку Італії зроблять платною для туристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:22

Найпопулярнішу пам'ятку Італії зроблять платною для туристів

Пропонуємо до обговорення:
У Римі готуються запровадити плату за вхід до однією з найбільш відвідуваних історичних локацій – Пантеон. Білети планують продавати вже у травні-червні цього року.

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Найпопулярнішу пам'ятку Італії зроблять платною для туристів
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:22

А как будут проверять, что верующий? И, кстати, во что угодно верующий? В Летающего Макаронного Монстра подойдёт?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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