RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Один із найбільших у світі
постачальників зерна Cargill...

Один із найбільших у світі постачальників зерна Cargill...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:35

Один із найбільших у світі постачальників зерна Cargill...

Пропонуємо до обговорення:
Про свої плани компанія повідомила заступника голови Мінсільгоспу рф Оксану Лут, пише РБК.

Дивися повний текст
Один із найбільших у світі постачальників зерна Cargill припинить експорт із рф
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98876
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:35

Це дуже знаково
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 468
З нами з: 06.09.07
Подякував: 324 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:30

Подяка і шана таким групам, а не Авалям/Агріколям і Ашанам
Rainbow
 
Повідомлень: 3314
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найкращі автомобілі у світі. Оголошено фіналістів...
R2 » Пон 13 бер, 2023 09:47
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 бер, 2023 09:48
fikysbenjamin
Найбільший автовиробник у світі відновив постачання...
R2 » Пон 23 січ, 2023 05:35
1 250
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 05:35
nickleo61
Стало відомо, скільки людей у світі користуються 5G і де...
R2 » Пон 12 гру, 2022 06:37
2 514
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 гру, 2022 06:39
lukadima1972

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (338)
30.03.2023 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.