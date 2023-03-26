В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами. Відповідний законопроєкт №8172 підписав президент Володимир Зеленський
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В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами: що це означає
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:50
В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними...
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В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами: що це означає
Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:50
Объяснятель... Водителями управляющие самокатами станут, когда у них права появятся. ПДД в этом плане точен и категоричен. Так что не очень понятно что поменялось. Транспортными средствами и так они были. Электросамокаты - мопедами. Моноколёса - ХЗ чем потому, что мопед обязан быть двухколёсным.
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