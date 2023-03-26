З 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство.
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В Україні почав діяти закон про е-резидентство
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:25
В Україні почав діяти закон про е-резидентство
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В Україні почав діяти закон про е-резидентство
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:25
Просвітіть, що воно дасть для е-резидента....???
та чи не прийдеться їм платити податки в двох країнах?
Невже ми перестанем надавати фінансову інформацію іншим країнам??
і як будем застосовувати міжнародні договори пов'язані з уникнення подвійного оподаткування??
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:08
vvsh2015
На склільки я зрозумів, то ця тема для компаній на різних єкзотичних островах, яким потрібен банківський рахунок хочаб десь. Ця компанія не зможе працювати з українськими, мати в штаті українців та її діяльність ніяк не має бути повязана з Україною.
Такий собі обмін: УА отримує 5% з обороту по рахункам цієї компанії в УА банку, а компанія отримує банківський рахунок, через який зможе працювати, та декларацію, що з цієї діяльності вона сплатила податки (в якійсь країні, в даному випадку в УА).
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