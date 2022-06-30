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Японія купуватиме російську
нафту за ціною вище $60 за...

Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 22:09

Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за...

Пропонуємо до обговорення:
США надали Японії дозвіл на виняток з узгодженої країнами G7 "стелі" на російську нафту на рівні $60 за барель.

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Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за барель — WSJ
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 22:10

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Модератори: Ірина_, Модератор

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