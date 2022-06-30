США надали Японії дозвіл на виняток з узгодженої країнами G7 "стелі" на російську нафту на рівні $60 за барель.
Дивися повний текст
Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за барель — WSJ
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 кві, 2023 22:09
Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за барель — WSJ
|