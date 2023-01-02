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У Німеччині створили додаток
для українців: які послуги...

У Німеччині створили додаток для українців: які послуги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 кві, 2023 10:44

У Німеччині створили додаток для українців: які послуги...

Пропонуємо до обговорення:
Українські біженці, які проживають у Німеччині, відтепер можуть скористатися новим додатком AusweisApp2 для подання заявки на отримання послуг у цифровому вигляді.

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У Німеччині створили додаток для українців: які послуги доступні в цифровому вигляді
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 кві, 2023 10:44

Тільки 2 нас в землі посвідку вклеюють в паспорт.
holyalexius
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