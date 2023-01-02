У Німеччині створили додаток для українців: які послуги...

|
|
У Німеччині створили додаток для українців: які послуги...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 кві, 2023 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Українські біженці, які проживають у Німеччині, відтепер можуть скористатися новим додатком AusweisApp2 для подання заявки на отримання послуг у цифровому вигляді.
Дивися повний текст У Німеччині створили додаток для українців: які послуги доступні в цифровому вигляді
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98898
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 04 кві, 2023 10:44
Тільки 2 нас в землі посвідку вклеюють в паспорт.
-
holyalexius
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 04.04.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|172
|
|
|2
|572
|
|
|9
|1087
|