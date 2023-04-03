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Українці зобов'язані сплатити
податки за машини, які...

Українці зобов'язані сплатити податки за машини, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 15:17

Українці зобов'язані сплатити податки за машини, які...

Пропонуємо до обговорення:
Українці у 2023 році мають сплатити податки за свої авто. При цьому вартість авто, за яку доведеться платити, складе 2,512 млн грн (375 мінімалок) і за умови, якщо авто не старше за п'ять років.

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Українці зобов'язані сплатити податки за машини, які купили протягом п'яти років
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 15:18

Стаття написана не зрозуміло, за які машини треба платит....
dmitriy_kostenko
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Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 15:40

  dmitriy_kostenko написав:Стаття написана не зрозуміло, за які машини треба платит....

Об’єкт оподаткування

Відповідно до пп. 267.2.1 ПКУ об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
zerocool
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