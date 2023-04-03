|
|
|
Українці зобов'язані сплатити податки за машини, які...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 кві, 2023 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Українці у 2023 році мають сплатити податки за свої авто. При цьому вартість авто, за яку доведеться платити, складе 2,512 млн грн (375 мінімалок) і за умови, якщо авто не старше за п'ять років.
Дивися повний текст Українці зобов'язані сплатити податки за машини, які купили протягом п'яти років
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98910
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 09 кві, 2023 15:18
Стаття написана не зрозуміло, за які машини треба платит....
-
dmitriy_kostenko
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 23.11.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 кві, 2023 15:40
dmitriy_kostenko написав:
Стаття написана не зрозуміло, за які машини треба платит....
Об’єкт оподаткування
Відповідно до пп. 267.2.1 ПКУ об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|