“Аерофлот”, найбільший авіаперевізник росії, через дію західних санкцій змушений ремонтувати свої літаки в Ірані.
Дивися повний текст
російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на ремонт до Ірану
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 кві, 2023 21:38
російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на ремонт до Ірану
Додано: Вів 11 кві, 2023 21:38
Чи вистачить у ЕС яєць закрити постачання запчастин для Ейрбасу ірану?
|