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російський “Аерофлот” вперше
відправив свій літак на...

російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 кві, 2023 21:38

російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на...

Пропонуємо до обговорення:
“Аерофлот”, найбільший авіаперевізник росії, через дію західних санкцій змушений ремонтувати свої літаки в Ірані.

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російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на ремонт до Ірану
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Чи вистачить у ЕС яєць закрити постачання запчастин для Ейрбасу ірану?
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