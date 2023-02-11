RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
День фінансів: субсидіантів
перевірятиме податкова, Нова...

День фінансів: субсидіантів перевірятиме податкова, Нова...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 08:46

День фінансів: субсидіантів перевірятиме податкова, Нова...

Пропонуємо до обговорення:
П'ятниця, 14 квітня. Xiaomi внесли в перелік міжнародних спонсорів війни, а Boeing пробачила Україні $200 млн.

Дивися повний текст
День фінансів: субсидіантів перевірятиме податкова, Нова пошта запровадила безкоштовну послугу, найзатребуваніші айтівці на ринку
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98924
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсійний фонд перевірятиме, чи справедливо видали...
R2 » П'ят 10 бер, 2023 00:05
1 178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 00:05
moskowdos
Податкова амністія добігає кінця: українці вже...
R2 » Чет 16 лют, 2023 19:28
1 238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 19:28
Marica
500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей...
R2 » П'ят 10 лют, 2023 23:20
4 641
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лют, 2023 14:13
alex610dor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.