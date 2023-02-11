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День фінансів: субсидіантів перевірятиме податкова, Нова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 кві, 2023 08:46
Пропонуємо до обговорення:
П'ятниця, 14 квітня. Xiaomi внесли в перелік міжнародних спонсорів війни, а Boeing пробачила Україні $200 млн.
Дивися повний текст День фінансів: субсидіантів перевірятиме податкова, Нова пошта запровадила безкоштовну послугу, найзатребуваніші айтівці на ринку
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