Про це йдеться в інфографіці Dim.Ria.
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Найвища та найнижча ціна квадратного метра квартири в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 15 кві, 2023 17:26
Найвища та найнижча ціна квадратного метра квартири в...
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Дивися повний текст
Найвища та найнижча ціна квадратного метра квартири в Україні (інфографіка)
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