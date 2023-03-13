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Найвища та найнижча ціна
квадратного метра квартири в...

Найвища та найнижча ціна квадратного метра квартири в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 17:26

Найвища та найнижча ціна квадратного метра квартири в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в інфографіці Dim.Ria.

Дивися повний текст
Найвища та найнижча ціна квадратного метра квартири в Україні (інфографіка)
R2
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