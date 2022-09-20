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Twitter вводить
монетизацію контенту

Twitter вводить монетизацію контенту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 17:32

Twitter вводить монетизацію контенту

Пропонуємо до обговорення:
Соцмережа Twitter дозволить користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту – від довгого тексту до багатогодинного відео.

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Twitter вводить монетизацію контенту
R2
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Повідомлень: 98937
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Модератори: Ірина_, Модератор

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