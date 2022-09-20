Соцмережа Twitter дозволить користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту – від довгого тексту до багатогодинного відео.
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Twitter вводить монетизацію контенту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 15 кві, 2023 17:32
Twitter вводить монетизацію контенту
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Twitter вводить монетизацію контенту
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