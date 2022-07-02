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Twitter зрівняв ціну підписки Blue на Android і iOS до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 січ, 2023 23:48
Пропонуємо до обговорення:
Twitter заявив, що підписка на Twitter Blue для Android коштуватиме 11 доларів на місяць - стільки ж, як і для підписників на iOS, при цьому пропонуючи дешевший річний план для веб-користувачів у порівнянні з щомісячними платежами.
Дивися повний текст Twitter зрівняв ціну підписки Blue на Android і iOS до 11 доларів на місяць
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Додано: Чет 19 січ, 2023 23:48
Неужели находятся бараньи головы, которые платят за это фуфло ?
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75stasstas75
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Ірина_, Модератор