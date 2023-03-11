Система «старт-стоп», яка відключає двигун на світлофорах, вже стала масовою: її можна зустріти як на преміальних, так і на бюджетних авто.
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Чому не варто купувати автомобіль із системою «старт-стоп» - думка експертів
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Додано: Суб 15 кві, 2023 18:32
Чому не варто купувати автомобіль із системою...
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Дивися повний текст
Чому не варто купувати автомобіль із системою «старт-стоп» - думка експертів
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