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Чому не варто купувати
автомобіль із системою...

Чому не варто купувати автомобіль із системою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 18:32

Чому не варто купувати автомобіль із системою...

Пропонуємо до обговорення:
Система «старт-стоп», яка відключає двигун на світлофорах, вже стала масовою: її можна зустріти як на преміальних, так і на бюджетних авто.

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Чому не варто купувати автомобіль із системою «старт-стоп» - думка експертів
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 18:32

Гелиевая батарея... За такую физики любые деньги дадут :D
moveton
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