Вот это у них меня и останавливало: продают они по 21,5 доходности, а покупают в приложухе по 27-й...
Хороший бизнес я вам скажу!☺️☺️
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 08 тра, 2023 17:58
Додано: Сер 25 жов, 2023 10:15
Ну ось пройшло вже майже півроку, наче все добре
з брокером. Купон виплатили, але в той же час бонда тепер немає серед продавців овдп у Дії, та й рахунок вони з Привату перенесли у МІБ... З чого б це?!
Додано: Сер 25 жов, 2023 12:05
Re: Відгуки про Bond.ua
Сьогодні ми випустили нову версію додатка - 2.5.
Для встановлення нової версії на iOS просто оновіть додаток.
Додаток для Android ми перенесли на новий обліковий запис, тому перед встановленням потрібно видалити стару версію з телефону.
iOS
Android
Ці самі посилання є на нашому веб-сайті.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:41
Новинка в додатку бонда (треба поставити нову версію)
Коропоративні облігації (купівля та *продаж* !)
котирування також є в доступі в бізнес час на їх порталі
PS ціни на продаж = ціні в кабінеті Універа
Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:26
greenozon єдиний брокер який має в свому тг каналі новини на російській мові. І це вже навіть не смішно.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:22
Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:33
greenozon скоріше за все віддали бонд в руки партнеру - розробнику, а він "какая разніца", це при тому що у них ліцензія і посилання на тг на основному сайті, де новини як на рос так і на укр мові. Закон про мову? Пофік.
Але ліцензію зупинили ФФУ, більше регулятор ні за чим не слідкує, що за розробник, на яких умовах там розробка, чи цей розробник взагалі в Україні, чи не має він родичів/симпатій до РФ?
Коротше вайб такий що або додаток сам закриється, або їм з часом допоможуть, у нас зараз з цим взагалі легко, крок в ліво, крок в право - рішення РНБО - допобачення. Гроші я би там не тримав. Як мінімум цей партнер не бере до уваги який зараз контекст в Україні.
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