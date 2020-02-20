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Відгуки про Bond.ua

Відгуки про Bond.ua
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 08 тра, 2023 17:58

  jjjj75 написав:Я пункт обміну валют, купує облігації дешевше, а продовж дорожче
Вот это у них меня и останавливало: продают они по 21,5 доходности, а покупают в приложухе по 27-й...
Хороший бизнес я вам скажу!☺️☺️
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 10:15

Ну ось пройшло вже майже півроку, наче все добре
з брокером. Купон виплатили, але в той же час бонда тепер немає серед продавців овдп у Дії, та й рахунок вони з Привату перенесли у МІБ... З чого б це?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 12:05

Re: Відгуки про Bond.ua

Сьогодні ми випустили нову версію додатка - 2.5.

Для встановлення нової версії на iOS просто оновіть додаток.

Додаток для Android ми перенесли на новий обліковий запис, тому перед встановленням потрібно видалити стару версію з телефону.

iOS
https://apps.apple.com/us/app/bond-ua/id1617621292

Android
https://play.google.com/store/apps/deta ... ond.bondua

Ці самі посилання є на нашому веб-сайті.

https://t.me/bond_ua_finance/59
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:41

Новинка в додатку бонда (треба поставити нову версію)
Коропоративні облігації (купівля та *продаж* !)

котирування також є в доступі в бізнес час на їх порталі

https://bond.ua/corporate#quote


PS ціни на продаж = ціні в кабінеті Універа
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:26

greenozon єдиний брокер який має в свому тг каналі новини на російській мові. І це вже навіть не смішно.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:22

  adj написав:greenozon єдиний брокер який має в свому тг каналі новини на російській мові. І це вже навіть не смішно.


згідний

якась москальска рожа пробралась в бек офіс і чмурить нас, укр. інвесторів своїм поносом
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:33

greenozon скоріше за все віддали бонд в руки партнеру - розробнику, а він "какая разніца", це при тому що у них ліцензія і посилання на тг на основному сайті, де новини як на рос так і на укр мові. Закон про мову? Пофік.
Але ліцензію зупинили ФФУ, більше регулятор ні за чим не слідкує, що за розробник, на яких умовах там розробка, чи цей розробник взагалі в Україні, чи не має він родичів/симпатій до РФ?

Коротше вайб такий що або додаток сам закриється, або їм з часом допоможуть, у нас зараз з цим взагалі легко, крок в ліво, крок в право - рішення РНБО - допобачення. Гроші я би там не тримав. Як мінімум цей партнер не бере до уваги який зараз контекст в Україні.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:15

Re: Відгуки про Bond.ua

надіслали на ел.пошту виписку за рахунком ЦП, хоча ніяку виписку не замовляв.
хтось іще отримував виписку?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:17

  Maxwe11 написав:надіслали на ел.пошту виписку за рахунком ЦП, хоча ніяку виписку не замовляв.
хтось іще отримував виписку?


так, прийшло теж
може в них є правило раз на рік в кінці року висилати її усім?

до речі якщо відкрити їх файл під лінуксом то виписка буде жахлива (одні крякозябри!!!)
що це за дічь така :lol: :lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:19

із москалізованого телеграм-каналу брокера (навіщо вони дублють кожну новину москальскою???)
якась новинка, такого в інших брокерів не бачив
-------

Оновлення додатка, версія 2.7

Ми додали простий спосіб поповнення брокерського рахунку через Приват24. Якщо ви є клієнтом Приватбанку і у вас встановлений додаток Приват24, то тепер поповнення брокерського рахунку відбувається за кілька кліків.
Вам більше не потрібно копіювати реквізити з одного додатка до іншого. Ви просто вводите суму, а в Приват24 формується інвойс з усіма вашими даними, який оплачується в один клік.
Якщо ви хочете скасувати випадково сформований інвойс, то натисніть на список інвойсів у нашому додатку і просто видаліть його.
Інвойси актуальні до наступного дня, якщо ви його не сплатили протягом доби, то вони самі видаляються.
greenozon
 
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