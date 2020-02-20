Відгуки про Bond.ua

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 01 січ, 2024 19:20
greenozon так, під андроідом також пдф не рендериться нормально. Але мене смутило що у виписці є графа "відомості про обмеження - заблоковані для торгів"
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Maxwe11
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