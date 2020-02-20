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Відгуки про Bond.ua

Відгуки про Bond.ua
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:20

greenozon так, під андроідом також пдф не рендериться нормально. Але мене смутило що у виписці є графа "відомості про обмеження - заблоковані для торгів"
Maxwe11
 
Повідомлень: 183
З нами з: 04.09.22
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Модератори: Ірина_, Модератор

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