Відгуки про Bond.ua

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 01 січ, 2024 19:20
greenozon так, під андроідом також пдф не рендериться нормально. Але мене смутило що у виписці є графа "відомості про обмеження - заблоковані для торгів"
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:47
📣Шановні клієнти!
😊Раді повідомити, що в застосунку BondUA з Пт (12.07.2024) повертається можливість Продавати/Купувати облігації - угоди будуть проводитися з затримкою в декілька днів. На ціну купленого чи проданого Вами паперу дана затримка не вплине!
😊В застосунку Дія можливість купувати військові ОВДП через БТС Брокер повертається в Чт (11.07.2024) - угоди будуть проводитися з затримкою в декілька днів. На ціну купленої військової ОВДП - дана затримка впливати не буде!
🤕Про причину (анулювання ліцензії АТ “Українська біржа”) тимчасових технічних затримок писали тут
🛠Працюємо далі для повернення до нормального режиму торгів через Дія та BondUA!
☑️Позабіржові угоди та біржові угоди з “голосу” (не через застосунки Дія та BondUA) проходять в звичайному режимі відповідно до тарифікації таких угод.
🤗Вдячні за розуміння та перепрошуємо за тимчасові незручності!
@btcbroker_news
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:09
???
% Зміни дохідності
Bondua:
🟢 UA230262 ₴ 23.14% (+7.64) 26-01-28
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:21
якась бага в сервісі
ціна в БОнді така ж сама як в Універі та Сенсі -
₴1035.15
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:24
Додано: Сер 31 лип, 2024 11:07
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