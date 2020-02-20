RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Bond.ua

Відгуки про Bond.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:20

greenozon так, під андроідом також пдф не рендериться нормально. Але мене смутило що у виписці є графа "відомості про обмеження - заблоковані для торгів"
Maxwe11
 
Повідомлень: 190
З нами з: 04.09.22
Подякував: 23 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:47

📣Шановні клієнти!

😊Раді повідомити, що в застосунку BondUA з Пт (12.07.2024) повертається можливість Продавати/Купувати облігації - угоди будуть проводитися з затримкою в декілька днів. На ціну купленого чи проданого Вами паперу дана затримка не вплине!

😊В застосунку Дія можливість купувати військові ОВДП через БТС Брокер повертається в Чт (11.07.2024) - угоди будуть проводитися з затримкою в декілька днів. На ціну купленої військової ОВДП - дана затримка впливати не буде!

🤕Про причину (анулювання ліцензії АТ “Українська біржа”) тимчасових технічних затримок писали тут

🛠Працюємо далі для повернення до нормального режиму торгів через Дія та BondUA!

☑️Позабіржові угоди та біржові угоди з “голосу” (не через застосунки Дія та BondUA) проходять в звичайному режимі відповідно до тарифікації таких угод.

🤗Вдячні за розуміння та перепрошуємо за тимчасові незручності!

@btcbroker_news
greenozon
 
Повідомлень: 16547
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:09

???

% Зміни дохідності
Bondua:
🟢 UA230262 ₴ 23.14% (+7.64) 26-01-28
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17670
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:21

  sens написав:% Зміни дохідності
Bondua:
🟢 UA230262 ₴ 23.14% (+7.64) 26-01-28



якась бага в сервісі

ціна в БОнді така ж сама як в Універі та Сенсі -

https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230262
₴1035.15
greenozon
 
Повідомлень: 16547
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:24

  sens написав:% Зміни дохідності
Bondua:
🟢 UA230262 ₴ 23.14% (+7.64) 26-01-28

Треба розуміти що "Помилочка трапилася". Сенс, при тій же вартості у 1035,15 показує 15,5%.
genalutsk
 
Повідомлень: 23
З нами з: 06.05.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 11:07

  genalutsk написав:
  sens написав:% Зміни дохідності
Bondua:
🟢 UA230262 ₴ 23.14% (+7.64) 26-01-28

Треба розуміти що "Помилочка трапилася". Сенс, при тій же вартості у 1035,15 показує 15,5%.

% Зміни дохідності
Bondua:
🔴 UA230262 ₴ 15.5% (-7.64) 26-01-28
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17670
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:12

Реєстрація в БТС-брокер

Це, я вам скажу, цілий квест якийсь з реєстрацією в цьому чудо-брокері. На сайті з кнопки "приєднатись" одразу перекидує на анкету, яку півгодини заповнюєш від руки. Реєстрація через Дію? - Нє, не чули. Онлайн-підтримка без тіні сорому вказала, що через Дію реєстрація можлива тільки після скачування додатка, а на самому сайті жодних посилань чи вказівок про це немає. Та й біс із ним. Заповнивши анкету не можу завантажити фото ІПН та паспорту, вазує, що буцім-то надто великий обʼєм файлу. Через спеціальну програму "Сквош" зменшую розмір файлу і нарешті завантажую. На пошту приходить анкета-опитувальник, в якій Бог знає які запитання на пʼяти аркушах. Плюнув на усе це. В "ІКУ" та "Універі" зареєструвався через Дію за 10 хвилин. Туту вже навіть пробувати не буду. До того ж спілкування з Людмилою в онлайн-підтримки склало враження, що мене тут начеб-то особливо і не чекали...
de Montaigne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 01.01.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:24

de Montaigne

більше вам скажу - вони понабирали якигось москалів до себе, і коли я зробив зауваження на переклад в додатку воно ще й почалось огризатись!

viewtopic.php?p=5648309#p5648309
greenozon
 
Повідомлень: 16547
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: de Montaigne і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 58, 59, 60
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 09:09
598 291229
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2024 11:57
ЗІС-5
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 47, 48, 49
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 15:53
487 244612
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2024 13:03
adj
Відгуки про ICU 1 ... 24, 25, 26
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 13:47
255 90144
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2024 14:45
VASH

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1970)
10.09.2024 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron