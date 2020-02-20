Відгуки про Bond.ua

🤗Шановні клієнти - інвестори в євробонди!
🤕Реструктуризація євробондів (ОЗДП) завершена!
🤝Всі інвестори, котрі прийняли участь у ранній згоді стосовно реструктуризації вже отримали нові облігації на свої рахунки в цінних паперах (ЦП) у “БТС-Брокер” в кінці минулого тижня.
🧐Шукайте виписки з рахунків в ЦП з новими ОЗДП у своїх електронних поштових📧 скриньках.
💰Також у продовж поточного тижня інвесторам в ОЗДП, котрі прийняли участь у ранній згоді та котрі підтвердили “БТС Брокер” свої банківські реквізити (імейл на підтвердження було розіслано всім таким клієнтам минулого тижня) буде зарахована плата за ранню згоду згідно умов реструктуризації.
🤷🏻♂️Нові ОЗДП в застосунку 📱BondUA відображатися поки не будуть.
⏳Чекаємо додаткової інформації від НБУ на предмет мінімальної кількості з котрим можливі угоди по новим ОЗДП в Україні.
📝Більше інформації про параметри нових євробондів 👉 у першому коментарі до даного посту.
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