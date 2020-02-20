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Відгуки про Bond.ua

Відгуки про Bond.ua
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 18:47

🤗Шановні клієнти - інвестори в євробонди!
🤕Реструктуризація євробондів (ОЗДП) завершена!
🤝Всі інвестори, котрі прийняли участь у ранній згоді стосовно реструктуризації вже отримали нові облігації на свої рахунки в цінних паперах (ЦП) у “БТС-Брокер” в кінці минулого тижня.
🧐Шукайте виписки з рахунків в ЦП з новими ОЗДП у своїх електронних поштових📧 скриньках.
💰Також у продовж поточного тижня інвесторам в ОЗДП, котрі прийняли участь у ранній згоді та котрі підтвердили “БТС Брокер” свої банківські реквізити (імейл на підтвердження було розіслано всім таким клієнтам минулого тижня) буде зарахована плата за ранню згоду згідно умов реструктуризації.
🤷🏻‍♂️Нові ОЗДП в застосунку 📱BondUA відображатися поки не будуть.
⏳Чекаємо додаткової інформації від НБУ на предмет мінімальної кількості з котрим можливі угоди по новим ОЗДП в Україні.
📝Більше інформації про параметри нових євробондів 👉 у першому коментарі до даного посту.

#євробонди #eurobonds #реструктуризація
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 18:49

📝Більше інформації про параметри нових євробондів 👉
https://mof.gov.ua/en/ozdp-shho-perebuvajut-v-obigu
greenozon
 
Повідомлень: 16684
З нами з: 01.06.14
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:51

https://bond.ua/ -> Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to bond.ua. PR_END_OF_FILE_ERROR
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:31

Шановні клієнти!

Застосунок BondUA тимчасово не працює.

Наразі техніна проблема вирішується нашою командою.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності!
greenozon
 
Повідомлень: 16684
З нами з: 01.06.14
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Модератори: Ірина_, Модератор

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