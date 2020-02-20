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Відгуки про Bond.ua

Відгуки про Bond.ua
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 18:47

🤗Шановні клієнти - інвестори в євробонди!
🤕Реструктуризація євробондів (ОЗДП) завершена!
🤝Всі інвестори, котрі прийняли участь у ранній згоді стосовно реструктуризації вже отримали нові облігації на свої рахунки в цінних паперах (ЦП) у “БТС-Брокер” в кінці минулого тижня.
🧐Шукайте виписки з рахунків в ЦП з новими ОЗДП у своїх електронних поштових📧 скриньках.
💰Також у продовж поточного тижня інвесторам в ОЗДП, котрі прийняли участь у ранній згоді та котрі підтвердили “БТС Брокер” свої банківські реквізити (імейл на підтвердження було розіслано всім таким клієнтам минулого тижня) буде зарахована плата за ранню згоду згідно умов реструктуризації.
🤷🏻‍♂️Нові ОЗДП в застосунку 📱BondUA відображатися поки не будуть.
⏳Чекаємо додаткової інформації від НБУ на предмет мінімальної кількості з котрим можливі угоди по новим ОЗДП в Україні.
📝Більше інформації про параметри нових євробондів 👉 у першому коментарі до даного посту.

#євробонди #eurobonds #реструктуризація
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 18:49

📝Більше інформації про параметри нових євробондів 👉
https://mof.gov.ua/en/ozdp-shho-perebuvajut-v-obigu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 10:51

https://bond.ua/ -> Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to bond.ua. PR_END_OF_FILE_ERROR
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:31

Шановні клієнти!

Застосунок BondUA тимчасово не працює.

Наразі техніна проблема вирішується нашою командою.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:31

Хтось працює з ними по ОВДП? Чи все гладко?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:40

а що вас там зацікавило?
в них за останні місяці дуже мала і скупа пропозиція...

https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=bondua

часом навіть лише 4-5 бумаг в той час які внших брокерів 20-30
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:32

greenozon UA4000228910 найкраща ціна + диверсифікація з оплатою в зручний банк.
А по суті мого питання щось скажете?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:37

  Visky написав:greenozon UA4000228910 найкраща ціна + диверсифікація з оплатою в зручний банк.
А по суті мого питання щось скажете?


скажу
тримаю тут мін пакет ОВДП, як купив так собі і сидить
купони автоматом ідуть на банк прикріплений

зручний додаток, підтримка якась москалізована (читайте старіші дописи)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 03:38

greenozon Дякую!
Я виявив, що за їхнею адресою Київ, вул. Мазепи Івана, 11А 72А зареєстровано безліч організацій (саме в "офісі" 72А), тобто це реєстраційна адреса, а іншої (фактичної) вони не зазначають. Хтось був у них фізично?
Visky
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