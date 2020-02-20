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Відгуки про Bond.ua

Відгуки про Bond.ua
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 13:57

Прийшов емейл,
сервіс!

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Шановний клієнт!

Повідомляємо Вам, що завтра 26.02.2025 року відбудеться погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП серія UA4000204150), які Ви маєте у власності.

Будь ласка, зверніть увагу, що ми автоматично здійснимо виплату номінальної вартості облігацій, разом із відсотками на Ваш банківський рахунок, який було вказано при реєстрації (якщо його не було актуалізовано).

Кошти будуть перераховані Вам протягом трьох робочих днів з моменту отримання коштів від Міністерства фінансів, але на практиці виплата відбувається день у день.

Якщо у Вас виникатимуть буть-які запитання або Ви потребуватимете додаткової інформації щодо процесу погашення облігацій, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів за телефоном +38 094 710 26 06. Ми завжди готові допомогти Вам у будь-яких питаннях, що стосуються Ваших інвестицій.

Дякуємо вам за довіру та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю з Вами у майбутньому.

З повагою, команда ТОВ «БТС БРОКЕР»
greenozon
 
Повідомлень: 16434
З нами з: 01.06.14
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