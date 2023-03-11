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Кому у травні підвищать
пенсії на 624 гривні

Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2023 18:06

Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Пнесійний фонд України.

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Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2023 18:07

Пенсии увеличиваются на 2% за 2года
стажа.Откуда 624 грн?
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2023 18:15

Re: Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні

  Alexnik написав:Пенсии увеличиваются на 2% за 2года
стажа.Откуда 624 грн?

ну от було 35 років стажу, стало 37 років. Це дає +5,7% до пенсії і ще 42 грн. за понаднормовий стаж. тобто щоб отримати + 624 грн потрібно щоб до підвищення була пенсія 10 тис. грн.
Дюрі-бачі
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