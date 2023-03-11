Про це повідомляє Пнесійний фонд України.
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Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні
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Додано: Нед 23 кві, 2023 18:06
Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні
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Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні
Додано: Нед 23 кві, 2023 18:15
Re: Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні
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