Дані опублікувала пресслужба компанії.
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Укрпошта оприлюднила суму збитків за 2022 рік
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Додано: Сер 26 кві, 2023 12:43
Укрпошта оприлюднила суму збитків за 2022 рік
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Укрпошта оприлюднила суму збитків за 2022 рік
Додано: Сер 26 кві, 2023 12:43
Я зробив переадресацію посилки, а воні замість цього повернулі відправнику. Та й не дивно що таки збитки, замість ретельної праці з надання основних послуг, нескінченний піар з марками.
Додано: Сер 26 кві, 2023 13:13
Re: Укрпошта оприлюднила суму збитків за 2022 рік
а там не написано за рахунок чого більші збитки?
за рахунок низької вартості послуг, чи за рахунок продажу прального порошку і мила?
Додано: Сер 26 кві, 2023 13:14
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