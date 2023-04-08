RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрпошта оприлюднила
суму збитків за 2022 рік

Укрпошта оприлюднила суму збитків за 2022 рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 12:43

Укрпошта оприлюднила суму збитків за 2022 рік

Пропонуємо до обговорення:
Дані опублікувала пресслужба компанії.

Дивися повний текст
Укрпошта оприлюднила суму збитків за 2022 рік
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98969
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 12:43

Я зробив переадресацію посилки, а воні замість цього повернулі відправнику. Та й не дивно що таки збитки, замість ретельної праці з надання основних послуг, нескінченний піар з марками.
salvydas
 
Повідомлень: 53
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 13:13

Re: Укрпошта оприлюднила суму збитків за 2022 рік

а там не написано за рахунок чого більші збитки?
за рахунок низької вартості послуг, чи за рахунок продажу прального порошку і мила?
Diman
 
Повідомлень: 653
З нами з: 11.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 13:14

  Diman написав:а там не написано за рахунок чого більші збитки?
за рахунок низької вартості послуг, чи за рахунок продажу прального порошку і мила?

написано, из-за того, что разбомбили помещения и автомобили
Примат
 
Повідомлень: 238
З нами з: 09.12.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій...
R2 » Сер 12 кві, 2023 11:27
1 148
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 кві, 2023 11:27
hlaaluu
FinAwards-2023: Укрпошта отримала нагороду за логістичну...
R2 » Нед 09 кві, 2023 18:00
1 225
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 кві, 2023 18:00
m_levitsk1969
"Укрпошта" згортає обмін: де ще можна отримати LED-лампи
R2 » Суб 08 кві, 2023 22:22
1 261
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 кві, 2023 22:22
m_levitsk1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1030)
26.04.2023 13:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.