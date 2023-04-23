Курс долара в Україні найбільше залежить від динаміки постачання міжнародної фінансової допомоги нашій державі.
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Названо головну умову стабільності гривні: озвучено прогноз щодо курсу долара в Україні
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Додано: Сер 26 кві, 2023 20:14
Названо головну умову стабільності гривні: озвучено...
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Дивися повний текст
Названо головну умову стабільності гривні: озвучено прогноз щодо курсу долара в Україні
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