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Названо головну умову
стабільності гривні: озвучено...

Названо головну умову стабільності гривні: озвучено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 20:14

Названо головну умову стабільності гривні: озвучено...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні найбільше залежить від динаміки постачання міжнародної фінансової допомоги нашій державі.

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Названо головну умову стабільності гривні: озвучено прогноз щодо курсу долара в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 20:14

такой витиеватости
в процентах
еще не видел
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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