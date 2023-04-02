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Штрафують і забирають права: водіям повідомили про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 кві, 2023 15:52
Пропонуємо до обговорення:
Українських водіїв часто штрафують за тріщину на лобовому склі посилаючись на ч.1 ст. 121 КУпАП, оскільки це вважається технічною несправністю. В разі повторного порушення водія позбавляють права керування транспортним засобом від 3 до 6 місяців. Але справді карати за це не можуть, повідомляє “Дорожній адвокат”.
Дивися повний текст Штрафують і забирають права: водіям повідомили про незаконність популярного “порушення”
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