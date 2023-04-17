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ChatGPT може замінити
телемаркетологів, вчителів і торговців

ChatGPT може замінити телемаркетологів, вчителів і торговців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 кві, 2023 16:42

ChatGPT може замінити телемаркетологів, вчителів і торговців

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише economist.com.

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ChatGPT може замінити телемаркетологів, вчителів і торговців
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 кві, 2023 16:42

Задали задачу за 4 клас, два рази розв'язував, так і не розв'язав. Замінить... Шило на мыло...
gln642sav
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Модератори: Ірина_, Модератор

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