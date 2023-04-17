Про це пише economist.com.
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ChatGPT може замінити телемаркетологів, вчителів і торговців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 30 кві, 2023 16:42
ChatGPT може замінити телемаркетологів, вчителів і торговців
Пропонуємо до обговорення:
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ChatGPT може замінити телемаркетологів, вчителів і торговців
Додано: Нед 30 кві, 2023 16:42
Задали задачу за 4 клас, два рази розв'язував, так і не розв'язав. Замінить... Шило на мыло...
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