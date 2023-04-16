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Українцям почали виплачувати
грошову допомогу в Іспанії:...

Українцям почали виплачувати грошову допомогу в Іспанії:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2023 13:54

Українцям почали виплачувати грошову допомогу в Іспанії:...

Пропонуємо до обговорення:
Іспанія з 24 лютого 2022 року прихистила понад 150 тисяч українських біженців. Втім, подекуди в країні фінансову допомогу почали надавати лише у серпні.

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Українцям почали виплачувати грошову допомогу в Іспанії: як отримати 400 євро
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