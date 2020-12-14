RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нед 07 вер, 2025 10:13

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
  flyman написав:вищий поверх, кращі краєвиди, дорожче продається ... багаті платять, чи плачуть?


поки плачуть, хочуть щоб ліфт працьював і вода подавалась і всі платили. Я з сусідами які не бажають вчасно платити утримання будинку ніяких спільних справ мати не збираюсь, а таких майже півбудинку.
і як знайти порозуміння мешкнцю 3-го поверху та 25-го в такий ситуації?



Как это уже работает.
Не скинулся на дизель? Твой ключ открывает только двери в портал увлекательного путешествия по лестнице.
Скуд ставьте.
А если дом древний и должников много, вы обречены

Не знаю почему у вас жуют сопли, но в нашем жк, довольно быстро получены коллективные решения по взысканию долгов и все оплатили как заиньки
до речі а що там з тим військовим, який опиздюлив консьєржа що не пускав його в ліфт?

невже сидить?)

Кажуть він реально воював під Бахмутом. Нічого йому не буде.
Але сцена реально кіношна, зарядить прикладом в око достойно Скорсезе
Нед 07 вер, 2025 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас в новой Англии, которую я ненавижу в принципе, здесь вывернуто довольно много оконных рам, а стеклопакетов вылетело вообще дофига

Зображення

Зображення Зображення
