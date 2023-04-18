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Енергетики пояснили підвищення
тарифу на електроенергію

Енергетики пояснили підвищення тарифу на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:38

Енергетики пояснили підвищення тарифу на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Збитки від масштабних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України Світовий банк оцінив у понад 10 мільярдів доларів. Накопичити зараз кошти у природний спосіб, як це відбувалося раніше, компанії енергоринку не можуть в силу зменшення споживання, а зобов’язань щодо підготовки до наступної зими мають набагато більше.

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Енергетики пояснили підвищення тарифу на електроенергію
R2
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