RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Microsoft припиняє випуск
основних оновлень Windows 10

Microsoft припиняє випуск основних оновлень Windows 10
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 21:20

Microsoft припиняє випуск основних оновлень Windows 10

Пропонуємо до обговорення:
Windows 10 22H2, яка була випущена в січні 2023 року, стане останньою версією операційної системи. Як повідомляє The Verge, при цьому всі випуски Windows 10 підтримуватимуться щомісячними оновленнями безпеки до 14 жовтня 2025 року.

Дивися повний текст
Microsoft припиняє випуск основних оновлень Windows 10
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99039
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 21:21

Не 11 вінда парашна, дуже не зручна і глючна. Я зовсім не хочу переходити з 10
pupil31_nv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.05.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Microsoft пропонує російським компаніям продовжити співпрацю
R2 » П'ят 05 тра, 2023 08:34
0 28
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 08:34
R2
Windows 11 змінює традицію, якої дотримувалися майже 30...
R2 » Суб 25 бер, 2023 11:21
3 314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 бер, 2023 17:50
zoonder2
NovaPay анонсувала випуск кредитних карток та облігацій...
R2 » П'ят 17 бер, 2023 09:13
1 227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 бер, 2023 09:13
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2479)
05.05.2023 21:42
Ринок ОВДП (4425)
05.05.2023 20:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.