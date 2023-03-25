|
|
|
Microsoft припиняє випуск основних оновлень Windows 10
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 тра, 2023 21:20
Пропонуємо до обговорення:
Windows 10 22H2, яка була випущена в січні 2023 року, стане останньою версією операційної системи. Як повідомляє The Verge, при цьому всі випуски Windows 10 підтримуватимуться щомісячними оновленнями безпеки до 14 жовтня 2025 року.
Дивися повний текст Microsoft припиняє випуск основних оновлень Windows 10
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99039
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 тра, 2023 21:21
Не 11 вінда парашна, дуже не зручна і глючна. Я зовсім не хочу переходити з 10
-
pupil31_nv
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 05.05.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|