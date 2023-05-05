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Українці у Швеції заробляють
від 3 тис. євро: які...

Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 23:45

Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро: які...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які рятуються від війни у Швеції, мають змогу влаштуватися на високооплачувану роботу. Проте для цього потрібно знати на базовому рівні або тамтешню державну, або англійську мову.

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Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро: які пропозиції роботи
R2
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