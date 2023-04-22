На повернення усім військовим раніше скасованої надбавки в 30 тис. грн в місяць в держбюджеті кошти не передбачені.
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Емісії не буде. В НБУ не вмикатимуть друкарський верстат заради виплат військовим по 30 тисяч
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Додано: Нед 07 тра, 2023 20:46
Емісії не буде. В НБУ не вмикатимуть друкарський верстат...
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Дивися повний текст
Емісії не буде. В НБУ не вмикатимуть друкарський верстат заради виплат військовим по 30 тисяч
Додано: Нед 07 тра, 2023 20:46
Добре, що на противагу дешевим популістам, є професіонали які думають про наслідки
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