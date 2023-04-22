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Емісії не буде. В НБУ не
вмикатимуть друкарський верстат...

Емісії не буде. В НБУ не вмикатимуть друкарський верстат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 20:46

Емісії не буде. В НБУ не вмикатимуть друкарський верстат...

Пропонуємо до обговорення:
На повернення усім військовим раніше скасованої надбавки в 30 тис. грн в місяць в держбюджеті кошти не передбачені.

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Емісії не буде. В НБУ не вмикатимуть друкарський верстат заради виплат військовим по 30 тисяч
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 20:46

Добре, що на противагу дешевим популістам, є професіонали які думають про наслідки
an88ton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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