RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
Інвестування у землю

Інвестування у землю
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:13

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:а загалом - є якийсь фермер, який зазвичай обробляє поле. але останні роки я щось не чув про оплату мішком борошна. до війни оренда землі була на рівні до 200 дол/га. чому так - та ж конкуренція - якщо хтось почне урізати оплату - так поруч зажди є конкурент, який готовий перехопити пай. землі в Україні не вистачало.

Просто цікаво: як це працює на практиці? Уявляю себе реакцію якогось менеджера з розвитку зімельного банку умовного Кернела. "Ало, вам півтора гектари не треба? Зараз під бурячками, але під соняшник теж піде. Де? Та тут недалеко, у сусідній з вами області.". Чи вони там друг через друга на поля виїздять? Полоса Кернела, полоса ще когось?

тут треба спец з с/г.

зазвичай одне поле обробляє одна компанія/фермер. нагадаю, наразі переважна більшість паїв поки що в оренді.

до речі кажуть, що ні на одному полі немає 100% власників - є бесхозні паї
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4732
З нами з: 29.09.19
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 00:12

Нагадало купівлю кімнати в квартирі. Начебто квадрати твої, але практично їх використовувати вкрай важко.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2892
З нами з: 26.02.18
Подякував: 651 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:55

Re: Інвестування у землю

Невже немає нікого з досвідом покупки землі?
Спілкувався до війни з людиною, яка купляла по пару гектарів, так там було багато нюансів.
Свої нотаріуси з завищеним цінником, договори з агрохолдингами, варіанти пошуку для покупки землі, як купити землю та не мати змоги здати її в оренду. Було багато історій, але я вже не пам'ятаю все детально.

Може хтось напише пару історій з практики.

Ну й на ютубі на одному популярному каналі про інвестиції є відео про землю. Там якась не дуже прибуткова історія.
RobinGood
 
Повідомлень: 54
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:56

Боротьба за гектари:
як зберегти земельний банк в умовах воєнного часу
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3810
З нами з: 14.09.13
Подякував: 947 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 13:08

RobinGood
Незнаю, залежить яка земля. Я брав 7р тому ділянку за 22 тис, зараз можна продати за 30. ніби в плюс непогано. Але в селі наприклад таке б не вийшло.
Serginioo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 24.12.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2023 10:41

Ринок землі в Україні: стабільність, попри війну
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3810
З нами з: 14.09.13
Подякував: 947 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:19

Петиція Всеукраїнської аграрної ради проти продажу великих масивів с/г земель набрала необхідні 25 тис. голосів
Петиція "Захистити українське село - відкласти до закінчення війни збільшення максимальної площі с/г землі "в одних руках" зі 100 до 10000 гектарів", яку ініціювала громадська спілка "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) набрала необхідну кількість голосів.

хто це ініціював - питання цікаве. але для дрібних інвесторів продовжують шанс заробити на інвестиціях в землю. бо з великою вірогідністю після того, як на ринок землі вийдуть великі покупці, то вартість землі підскочить.

так це інвестиції не для тих, хто бігаю в кедах по обмінках чи грається в крипту. але ті, хто інвестують в квартири з метою здачі в оренду, - чом й ні. на відміну від квартир, інвестиції в землю не потребують додаткових вкладень типу ремонту. оренда довгострокова - й не треба шукати орендарів. так, обмежено кому можна здати в оренду, бо переважно є великий орендар, але не чув, щоб в останні роки були зловживанні по ціні оренди. великі компанії ще й офіційно платять

купляєш 100-200 га за 200-400 куо, й отримуєш 20-40 куо оренди на рік - тільки папери треба час від часу переоформлювати. але період відносно дешевої землі обмежений
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 лис, 2023 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4732
З нами з: 29.09.19
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:21

За два роки продали 365 тисяч гектарів землі. Де найдешевше та найдорожче
Загалом за два роки відкритого ринку і станом на середину вересня за договорами купівлі-продажу було продано 365 тисяч га. За весь період відкритого ринку землі було відчужено 448 тисяч га.

Утім найбільше найбільшу кількість земельних угідь за два роки було передано у спадщину – 828 тисяч га.

Більш ніж половина – 203 тис. га – була продана протягом перших 8 місяців, до початку повномасштабного вторгнення. Деяке пожвавлення на ринку спостерігалось з лютого 2023 року, натомість влітку зафіксовали падіння кількості як за кількістю угод, так й за площею проданих угідь. Ймовірно, це пов’язано з очікуваннями щодо розширення кола покупців землі – з 2024 року купувати землю зможуть й юридичні особи.

Загалом, середня площа угоди "купівлі-продажу" становить 2,2 гектара. Водночас середня ціна угоди становить 39-45 тис грн.

Найдешевшою за весь час з моменту відкриття ринку стала земля на Херсонщині – 23 тис. грн за гектар. А найдорожчі угіддя виявились на Львівщині – 132 тис. грн за гектар
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4732
З нами з: 29.09.19
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
3
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як інвестувати у землю
Ірина_ » Сер 02 лют, 2022 16:36
0 1850
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лют, 2022 16:36
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2485)
25.11.2023 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.