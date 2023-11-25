Інвестування у землю

Shaman написав:а загалом - є якийсь фермер, який зазвичай обробляє поле. але останні роки я щось не чув про оплату мішком борошна. до війни оренда землі була на рівні до 200 дол/га. чому так - та ж конкуренція - якщо хтось почне урізати оплату - так поруч зажди є конкурент, який готовий перехопити пай. землі в Україні не вистачало.
Просто цікаво: як це працює на практиці? Уявляю себе реакцію якогось менеджера з розвитку зімельного банку умовного Кернела. "Ало, вам півтора гектари не треба? Зараз під бурячками, але під соняшник теж піде. Де? Та тут недалеко, у сусідній з вами області.". Чи вони там друг через друга на поля виїздять? Полоса Кернела, полоса ще когось?
тут треба спец з с/г.
зазвичай одне поле обробляє одна компанія/фермер. нагадаю, наразі переважна більшість паїв поки що в оренді.
до речі кажуть, що ні на одному полі немає 100% власників - є бесхозні паї
Невже немає нікого з досвідом покупки землі? Спілкувався до війни з людиною, яка купляла по пару гектарів, так там було багато нюансів. Свої нотаріуси з завищеним цінником, договори з агрохолдингами, варіанти пошуку для покупки землі, як купити землю та не мати змоги здати її в оренду. Було багато історій, але я вже не пам'ятаю все детально.
Може хтось напише пару історій з практики.
Ну й на ютубі на одному популярному каналі про інвестиції є відео про землю. Там якась не дуже прибуткова історія.
Петиція "Захистити українське село - відкласти до закінчення війни збільшення максимальної площі с/г землі "в одних руках" зі 100 до 10000 гектарів", яку ініціювала громадська спілка "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) набрала необхідну кількість голосів.
хто це ініціював - питання цікаве. але для дрібних інвесторів продовжують шанс заробити на інвестиціях в землю. бо з великою вірогідністю після того, як на ринок землі вийдуть великі покупці, то вартість землі підскочить.
так це інвестиції не для тих, хто бігаю в кедах по обмінках чи грається в крипту. але ті, хто інвестують в квартири з метою здачі в оренду, - чом й ні. на відміну від квартир, інвестиції в землю не потребують додаткових вкладень типу ремонту. оренда довгострокова - й не треба шукати орендарів. так, обмежено кому можна здати в оренду, бо переважно є великий орендар, але не чув, щоб в останні роки були зловживанні по ціні оренди. великі компанії ще й офіційно платять
купляєш 100-200 га за 200-400 куо, й отримуєш 20-40 куо оренди на рік - тільки папери треба час від часу переоформлювати. але період відносно дешевої землі обмежений
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 лис, 2023 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Загалом за два роки відкритого ринку і станом на середину вересня за договорами купівлі-продажу було продано 365 тисяч га. За весь період відкритого ринку землі було відчужено 448 тисяч га.
Утім найбільше найбільшу кількість земельних угідь за два роки було передано у спадщину – 828 тисяч га.
Більш ніж половина – 203 тис. га – була продана протягом перших 8 місяців, до початку повномасштабного вторгнення. Деяке пожвавлення на ринку спостерігалось з лютого 2023 року, натомість влітку зафіксовали падіння кількості як за кількістю угод, так й за площею проданих угідь. Ймовірно, це пов’язано з очікуваннями щодо розширення кола покупців землі – з 2024 року купувати землю зможуть й юридичні особи.
Загалом, середня площа угоди "купівлі-продажу" становить 2,2 гектара. Водночас середня ціна угоди становить 39-45 тис грн.
Найдешевшою за весь час з моменту відкриття ринку стала земля на Херсонщині – 23 тис. грн за гектар. А найдорожчі угіддя виявились на Львівщині – 132 тис. грн за гектар