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Інвестування у землю

Інвестування у землю
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 23:31

Re: Інвестування у землю

Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:купляєш 100-200 га за 200-400 куо, й отримуєш 20-40 куо оренди на рік - тільки папери треба час від часу переоформлювати. але період відносно дешевої землі обмежений

Є в селі в мене 0,25 га землі, яка дісталась в спадок. Прийшов сусід і каже: "хочу на твоїй ділянці щось посадити, ціна 2500 грн в рік". Ну я думаю "краще ніж нічого" і кажу "Домовились, плати". А сусід "та це ти мені плати, за те, що на твоїй ділянці не будуть бур'яни рости."
Дешева спроба маніпуляції, розраховано на тих, кого реально турбує "а що люди скажуть" і чи не останні вони посадили картоплю
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 22:32

Інвестиції в землю — інвестиції в майбутнє. Як отримувати пасивний дохід із земельних активів в Україні

це схоже так, на правах реклами, чесно кажучи й не читав уважно. але гадаю питання все більш актуальне. земля може стати більш надійним інструментом, ніж нерухомість.

як там - найбільше отримують ті, хто першим вирішиться на нове? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 00:15

  Shaman написав:Інвестиції в землю — інвестиції в майбутнє. Як отримувати пасивний дохід із земельних активів в Україні

це схоже так, на правах реклами, чесно кажучи й не читав уважно. але гадаю питання все більш актуальне. земля може стати більш надійним інструментом, ніж нерухомість.

як там - найбільше отримують ті, хто першим вирішиться на нове? ;)

З землею особливість, що зазвичай варіанти в інтернеті дуже переоцінені. Все ж це не дуже ліквідна нерухомість і люди якщо виставляють на продаж, то в надії на авось ставлять дуже високу ціну. А насправді хороші варіанти трапляються, якщо хтось має знайомого язикатого дядька в селі і той пройдеться по сусідам і запропонує купити ту землю, яку власники й не думали продавати, але насправді вона їм і не потрібна
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 00:23

П.с. У мене в бабусі в селі так майже всю землю фірми пов'язані з Аваковим повикупали майже за безцінь - найняли зазивал і ті пройшлись по селу. Правда це ще було до зняття мораторію, але й оренда на строк 15-49 років - це майже те саме в межах людського життя
The_Rebel
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