Інвестиції в землю і криптовалюту

Яким сьогодні є ринок криптовалют в Україні? Всі "за" і "проти" для тих, хто хоче заробляти на крипті. Чому українців тягне інвестувати в ринок землі? Які інвестиції найпривабливіші серед українців? Про це на конференції “Жити на відсотки” ми детально поговорили з засновником інвестиційної спільноти УкрІнвестКлуб Дмитром Карпіловським.
00:00 🔵 Вступ
00:43 🔵 Інвестиції в рекреаційну нерухомість: що це і які ризики
01:06 🔵 Найпривабливіші інвестиції сьогодні для українців
01:38 🔵 Інвестиції в землю: у чому привабливість для українців
02:23 🔵 Українці сьогодні активно інвестують
02:43 🔵 Як правильно оцінювати ризики при інвестуванні
03:37 🔵 Диверсифікація в інвестуванні. У чому помиляються 99 відсотків інвесторів
04:22 🔵 Інвестиції в криптовалюту: головні правила і стратегії
05:30 🔵 Криптовалюти з високим потенціалом: вигода і ризики
06:21 🔵 Як мінімізувати ризики, інвестуючи в криптовалюту
07:19 🔵 Рекордний ріст біткоїна - це рендомна історія
08:10 🔵 Чи стануть США криптостолицею світу?
09:09 🔵 Криптовалюти в Україні мають єдиний шлях до успіху
09:36 🔵 Криптовалюти в Україні: чи зможе влада зарегулювати цей ринок
10:31 🔵 Криптовалюта і податки: міфи і реальність. Що потрібно змінювати у законодавстві про крипту