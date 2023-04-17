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До держбюджету надійшло понад 10 мільйонів від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 13 тра, 2023 10:44
Пропонуємо до обговорення:
Управитель арештованим нафтопродуктопроводом "Самара - Західний напрямок" - "Укртранснафта" - переказала до держбюджету понад 10 мільйонів гривень чистих надходжень від управління активом.
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Додано: Суб 13 тра, 2023 10:45
А зачем еë вообще продали?
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