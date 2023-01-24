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Новобудови Києва: що і
по якій ціні продається

Новобудови Києва: що і по якій ціні продається
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 тра, 2023 11:17

Новобудови Києва: що і по якій ціні продається

Пропонуємо до обговорення:
Станом на весну 2023 року, кількість столичних новобудов, які здані і в яких є продажі, становить 48 ЖК.

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Новобудови Києва: що і по якій ціні продається
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 тра, 2023 11:17

ничего не продается
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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