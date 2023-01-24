Станом на весну 2023 року, кількість столичних новобудов, які здані і в яких є продажі, становить 48 ЖК.
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Новобудови Києва: що і по якій ціні продається
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Додано: Суб 13 тра, 2023 11:17
Новобудови Києва: що і по якій ціні продається
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Дивися повний текст
Новобудови Києва: що і по якій ціні продається
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