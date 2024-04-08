Згідно зі звітом про бідність за 2024 рік, найвищий рівень бідності в Іспанії спостерігається в деяких автономних спільнотах.
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В якій частині Іспанії найвищий рівень бідності
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:19
В якій частині Іспанії найвищий рівень бідності
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Дивися повний текст
В якій частині Іспанії найвищий рівень бідності
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