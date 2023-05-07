RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна отримає майже 40-річні
дизельні потяги від Норвегії

Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2023 13:44

Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії

Пропонуємо до обговорення:
Міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд повідомив, що його країна планує передати Україні 12 дизель-потягів, які раніше запросили представники української влади.

Дивися повний текст
Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99040
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2023 13:44

"рельсы поездов будут менять под более широкую железную дорогу"
Виявляється, на думку копіпастерів фінанс, поїзди мають рєльси.
alter
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 14.05.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вживані кросовери та позашляховики, які з роками майже...
R2 » Нед 14 тра, 2023 10:54
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 тра, 2023 10:54
vlad2023
Частина українців отримає по дві пенсії. Як зміняться...
R2 » Нед 07 тра, 2023 11:40
3 308
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 тра, 2023 12:27
welmexplus
Україна щодня недоотримує 20 мільйонів з вини Укренерго...
R2 » П'ят 05 тра, 2023 07:45
1 85
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 07:46
Yuriy_Bogdan_41

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.