Міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд повідомив, що його країна планує передати Україні 12 дизель-потягів, які раніше запросили представники української влади.
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Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії
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Додано: Пон 15 тра, 2023 13:44
Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії
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Дивися повний текст
Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії
Додано: Пон 15 тра, 2023 13:44
"рельсы поездов будут менять под более широкую железную дорогу"
Виявляється, на думку копіпастерів фінанс, поїзди мають рєльси.
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