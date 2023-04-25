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Норвегія передала Україні
критично важливий матеріал для...

Норвегія передала Україні критично важливий матеріал для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 11:34

Норвегія передала Україні критично важливий матеріал для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

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Норвегія передала Україні критично важливий матеріал для видобування газу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 11:34

Ну якщо виїхало 5-7 мільйонів + розбомблена промисловість то напевно свого газу вже має вистачати.
andrijk777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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