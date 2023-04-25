Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
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Норвегія передала Україні критично важливий матеріал для видобування газу
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Додано: Вів 16 тра, 2023 11:34
Норвегія передала Україні критично важливий матеріал для...
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Норвегія передала Україні критично важливий матеріал для видобування газу
Додано: Вів 16 тра, 2023 11:34
Ну якщо виїхало 5-7 мільйонів + розбомблена промисловість то напевно свого газу вже має вистачати.
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