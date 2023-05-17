Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови правління банку за фактом пособництва в розтраті коштів.
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Ексголову банку судитимуть за розтрату 477 млн грн
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Додано: Сер 17 тра, 2023 18:22
Ексголову банку судитимуть за розтрату 477 млн грн
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Дивися повний текст
Ексголову банку судитимуть за розтрату 477 млн грн
Додано: Сер 17 тра, 2023 18:22
"21 июля 2022 года Главное следственное управление Национальной полиции сообщило о подозрении бывшему председателю правления банка "Стандарт" о пособничестве в растрате 476,76 млн грн.
С июля 2012 года по октябрь 2014 г. эту должность занимал Николай Мирошник, на момент банкротства банка он входил в состав наблюдательного совета банка.
После банкротства банка выяснилось, что у него было всего 41 млн. грн. активов, хотя на бумаге они превышали 892 млн. грн."
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