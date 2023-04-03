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Депозитні та кредитні
рейтинги Райффайзен Банку...

Депозитні та кредитні рейтинги Райффайзен Банку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 14:38

Депозитні та кредитні рейтинги Райффайзен Банку...

Пропонуємо до обговорення:
Депозитні та кредитні рейтинги Райффайзен Банку підтверджено на високому рівні

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Депозитні та кредитні рейтинги Райффайзен Банку підтверджено на високому рівні
R2
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