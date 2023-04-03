Депозитні та кредитні рейтинги Райффайзен Банку підтверджено на високому рівні
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Депозитні та кредитні рейтинги Райффайзен Банку підтверджено на високому рівні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 тра, 2023 14:38
Депозитні та кредитні рейтинги Райффайзен Банку...
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Дивися повний текст
Депозитні та кредитні рейтинги Райффайзен Банку підтверджено на високому рівні
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